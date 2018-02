Die Wahrheit übers Wahlplakat

In Niederösterreich wurden sie schon weggeräumt. In Tirol und Kärnten stehen sie gerade in der Landschaft herum. In Salzburg werden sie auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Rede ist von den Wahlplakaten.

Wussten Sie, dass diese in Wahlzeiten so beliebten Kombi-Angebote von Politiker-Köpfen und Spruchweisheiten deutliche Parallelen zu prähistorischen Höhlenmalereien aufweisen? Damit soll jetzt keinesfalls gesagt sein, dass Spitzenkandidat X aussähe wie ein Neandertaler oder dass von Spitzenkandidatin Y demnächst die Erfindung des Rades zu gewärtigen wäre. Nein, das nicht.