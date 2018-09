Grubenhunde, Erdbeben, erschütternde Stöße. - In der Vorwoche war an dieser Stelle von einem gefälschten Leserbrief die Rede, der um diese Begriffe kreiste und dessen Veröffentlichung 1911 beträchtliche Aufregung bei den Wienern im Allgemeinen und bei Karl Kraus im Besonderen auslöste. - Das muss eine glückliche Zeit gewesen sein, in der man keine anderen Sorgen hatte!