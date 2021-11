Duelle, Kämpfe und Konflikte

Die Frage, warum der Umgangston in der politischen Debatte derzeit ein so herber ist, lässt sich (was in dieser Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" auch geschieht) auf die unterschiedlichsten Weisen beantworten. Eine mögliche Erklärung sei hier als Ergänzung angefügt: Es gibt keine Duelle mehr.

1897, als der deutschnationale Abgeordnete Karl Hermann Wolf dem österreichischen Ministerpräsidenten Kasimir Graf Badeni in einer Parlamentsdebatte "polnische Schufterei" vorwarf, handelte er sich damit nicht (wie heute üblich) einen Ordnungsruf ein, sondern eine Duellforderung Badenis: ...