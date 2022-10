Endlich wieder Schlangen!

Eine gute Nachricht, endlich eine gute Nachricht! Während viele Häuselbauer wegen der Kostenexplosion das Handtuch bzw. die Mischmaschine werfen müssen, hat der Staat als Bauherr durchgehalten und ist drauf und dran, sein allerwichtigstes Haus fertigzustellen. Das Wort Häusel verbietet sich in diesem Zusammenhang selbstverständlich, denn die Rede ist vom Parlament.

Die jahrelange Sanierung des Hohen Hauses an der Wiener Ringstraße ist praktisch abgeschlossen. Ab Jänner sollen die Abgeordneten, die derzeit in Containern hausen, wieder in ihren angestammten Räumlichkeiten ...