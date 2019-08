Endlich! Der Wahlkampf wird sachlich und kümmert sich um die wahren Probleme Österreichs.

Das einzige Sachthema, das in diesem Wahlkampf bisher auf- statt weggeworfen wurde, war jenes des angemessenen Schnitzelpreises. Diese an die Grundfesten des Österreichertums rührende Frage bedarf keines dümmlichen Gewitzels und Geschnitzels, sondern ernsthafter politischer Lösungen. Und zwar so:

...