Also räusper: Es gibt da kratz, kratz, wie soll man es nur erklären, ein neues Haushaltsgerät, das grübel, studier, also das beim Lesen helfen soll. Das funktioniert so: Sie lesen ihrem grein, grein Baby beim Einschlafen etwas vor, weil es schluchz, wimmer, tob nicht allein ins Bett gehen will. Und während Sie lesen, hört besagtes Gerät lausch, lausch genau zu und macht zu dem, was es da hört, die täterätää, schmetter, blas, posaun passenden Geräusche.