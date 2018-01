In den Analysen des zurückliegenden SPÖ-Wahlkampfes war er wieder mehrmals zu lesen gewesen, der Satz "Viele Köche verderben den Brei" (auch in der Variante "Köchinnen" lieferbar). Das ist selbstverständlich Unsinn, denn es gibt nicht viele Köche, es gibt nur einen einzigen, singulären Koch, und der ist nun in die ewigen Zubereitungsgründe eingegangen - Paul Bocuse.