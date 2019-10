Weil hier unlängst vom Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse die Rede war: Wenn dort demnächst ÖVP und Grüne ihre vertiefenden Sondierungsgespräche fortsetzen (es heißt Sondierungsgespräche, da vertiefende Gipfelgespräche ja ein Unding wären), wenn also ÖVP und Grüne sich dort in ...