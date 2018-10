Kickl, Kaiser, Waterloo

Geht es schon wieder los? Sind wir schon wieder so weit? Ist unsere Demokratie in ernster Gefahr? Nein, die Rede ist nicht vom völlig bekicklten Innenministerium, das nun erlassmäßig angeordnet hat, was alle anderen Ressorts seit Ewigkeiten ohne jede Aufforderung tun - nämlich unliebsame Journalisten anrennen zu lassen und liebsame zu bevorzugen.

Nein, hier ist die Rede von diesem schrecklichen Abziehbild, das seit einiger Zeit frech an der Fassade des Bundeskanzleramtes klebt. "1918-2018", steht da zu lesen, "100 Jahre Interregnum sind genug!" Na, ist das nicht unfassbar? Sind solche Aufkleber nicht verboten? Lassen wir es wirklich zu, dass der Kaiser wieder seine habsburgischen Finger nach dem Regierungszentrum ausstreckt? Vorzeichen dieser bedenklichen Entwicklung gibt es schon seit geraumer Zeit. Der Bundeskanzler leitet die wöchentliche Regierungssitzung im Ministerratssaal unter einem lebensgroßen Bild des Kaisers Franz Joseph (und zwar des jungen Franz Joseph, der absolutistisch regierte, was dem Kanzler zweifellos gut gefällt). Alle Ministerien (außer den ganz unwichtigen) sind in ehemaligen Adelspalästen untergebracht. Und über dem Regierungsgebäude am Stubenring, in dem ein ganzes Schippel von Ministerinnen ministriert, flattert ein überdimensionaler Doppeladler mit nicht weniger als 15 Metern Flügelspannweite. 15 Meter von Flügelspitze zu Flügelspitze! So weit sind nicht einmal die Parteiflügel der SPÖ auseinander. Also bedenklich, sehr bedenklich.