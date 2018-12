Kleines Wörterbuch des Jahres 2018

Konzentriert: Un-Wort. Verwendet nur, wer böse oder unkonzentriert ist.



Bihänder: Mittelalterliche Offensivwaffe, nix für SPÖ-Prinzessinnen.



Pilz: Heißt jetzt Jetzt. Also beispielsweise Steinjetzt oder Fliegenjetzt.



Waldhäusl: Kleines Haus im Wald mit Stacheldraht rundherum.



Tempo 140: Ein Mysterium, denn jeder ist dagegen, aber jeder fährt es.



Berittene Polizei: Semantisches Problem. Müsste es nicht berittene Polizeipferde heißen? Oder werden die Polizisten geritten und nicht die Pferde?

Schweigekanzler: Anderer Ausdruck für "Die Regierung streitet nicht".



Liederbuch-Affäre: Wo man singt, da legt's dich nieder. Auch böse Menschen haben ihre Lieder.



Message Control: Vorkehrung, damit das ganze Land nur darüber spricht, was der Regierung nützt.



Opposition: Vorkehrung, damit die Message Control der Regierung nicht funktioniert. Funktioniert aber nicht.



Joy: Englisches Wort für Freude und erster Vorname der neuen SPÖ-Vorsitzenden, den sie aber bei Übernahme der Partei abgelegt hat. Warum nur?



Horizontale: Ein elender Sexist, wer Arges dabei denkt.



Rauchverbot-Aufhebung: Energische Maßnahme der Bundesregierung gegen den budgetär gesehen unverantwortlichen Anstieg der Lebenserwartung.

Hauptverband: Leitet im heimischen Sozial- und Gesundheitssystem diverse Nebenverbände (auch Pflaster genannt), aber nicht mehr lange.



Zwölfstundentag: Diese Regierung schreckte nicht einmal vor der Halbierung der Tagesdauer zurück.



Doppelpass: Spielzug im Fußball, der selbst Kickern mit Migrationshintergrund nicht immer gelingt.



Slim-fit-Anzüge: Unverzichtbares Requisit für Firmlinge und Politiker.



Kopftuch: Könnte nach seinem Verbot vielleicht als Serviette oder kleines Tischtuch verwendet werden.



Nulldefizit: Versprechen Karl-Heinz Grassers, das nun mit kaum 20-jähriger Verspätung eingelöst wird.



Doskozil: Stachel im Fleisch der SPÖ.



Karas: Selbiges aufseiten der ÖVP.

Novomatic: Job-Alternative für grün-alternative Parteichefinnen.



BVT:Bundesamt für die Veröffentlichung von Geheimdienst-Geheimnissen und sonstige taktische Geplänkel.



Klimaerwärmung: In der österreichischen Gesellschaft nicht feststellbar.



CETA: Und Mordio!



Knicks: Das Allerärgste. Aber nur, wenn er vor Wladimir Putin ausgeführt wird.



Kalte Progression: Im Wahlkampf Totgesagte leben länger.



Datenschutzgrundverordnung: Die Errungenschaft des Jahres. Seither fällt alles unter Datenschutz, weshalb sämtliche oben genannten Namen bitte unbedingt unter uns bleiben müssen.



2019: Wird wieder alles besser!





