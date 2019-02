Kleopatras Friseuse und der Denkpanzer

Purgertorium SN

Der letzte Schrei in der Politik sind Think-Tanks. Sebastian Kurz hat einen. Heinz-Christian Strache hat seit dieser Woche einen. Und Pamela Rendi-Wagner (falls sie noch SPÖ-Chefin sein sollte) hat sicherlich auch einen.

Was insofern überraschend ist, als es sich bei einem Think-Tank um ein überaus martialisches Gerät handelt. Tank ist das englische Wort für Panzer und der Think-Tank war in einer Panzerschlacht jener Panzer, in dem der Kopf der Einheit saß und über die richtige Taktik fürs Gefecht nachdachte. Über das Militär fand der Think-Tank dann den Weg in Wirtschaft und Politik. - Der Krieg, der Vater aller Dinge.