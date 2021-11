Kommt jetzt der Lockdown für Blinkverweigerer?

Wird jetzt auch noch die Freiheit des Abbiegens und Spurwechselns mit Füßen getreten? Eine kritische Hinterfragung.

Die Blinkrate in Österreich sinkt dramatisch. Wie das Nationale Blinkgremium errechnet hat, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Blinker je 100.000 Spurwechseln und Abbiegemanövern) nur noch bei 15 Prozent. Der Simulationsforscher Heiner Rumms warnt bereits vor einer dramatischen Überlastung der Autowerkstätten infolge steigender Unfallzahlen.

Am niedrigsten ist die Blinkquote in Salzburg und Oberösterreich. Eine allgemeine Blinkpflicht ist für die Politik in Österreich dennoch kein Thema. Verkehrsminister Wolfgang Randstein schließt sie zwar nicht aus. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer erklärt jedoch, die Autohersteller ...