Alle reden über Hans Peter Doskozil. Wir auch. Der Mann hat eine Stimme wie Marlon Brando in "Der Pate" und möchte seiner Parteichefin ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen kann. Aber tief drinnen in seinem Inneren ist der scheinbare pannonische Finsterling ganz anders. Nämlich rosa.

In einem Interview kehrte Doskozil kürzlich dieses Innerste nach außen und erklärte: "Natürlich sind wir in den Ländern alles Prinzessinnen. Jeder will die Nummer eins sein."

Na, haben wir es ...