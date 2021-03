Orwell und der Onkel Herbert

Die politische Woche war reich an Erstaunlichkeiten. Am erstaunlichsten war, dass die SPÖ Herbert Kickls Demo-Rede mit den anschließenden rechtsextremen und gewalttätigen Vorkommnissen mit keinem Wort kritisiert hat. Das ist deswegen nahezu unglaublich, da die SPÖ zu Zeiten der schwarz-blauen Koalition keinen Tag vergehen ließ, an dem sie nicht die Nazikeule gegen die FPÖ schwang. Und jetzt? Kein Wort.

Aber eigentlich ist das gar nicht so erstaunlich. Immerhin gilt die alte politische Weisheit: Der Feind meines Feindes ist ...