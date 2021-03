Pompejis Defizit und Napoleons Hochzeitskutsche

Warum das Dienstfahrzeug der Wiener Erzbischöfe zeitweise voll mit Nackten war.

Nichts ist interessanter als die Zeitung von gestern. So stand zum Beispiel auf der gestrigen Chronikseite der SN zu lesen, dass Archäologen in Pompeji einen antiken Triumphwagen gefunden haben. Er wurde vermutlich für Hochzeiten verwendet und war daher mit pikanten Verzierungen versehen. Diese sind aus Zinn und Bronze gefertigt und zeigen nackige Frauen und Männer. Das ist interessant, und zwar nicht wegen der nackigen Frauen und Männer, sondern weil in der Wagenburg im Wiener Schloss Schönbrunn ein ganz ähnliches Exponat ...