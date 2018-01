Das neue Jahr hat also damit angehoben, dass drei Parteien weggesperrt wurden. Die Klausur der Regierungsparteien fand im Steirischen statt, jene der SPÖ in Niederösterreich. Mit der konkreten Ortswahl kehrte die Ex-Kanzler-Partei (die SPÖ verfügt derzeit über nicht weniger als fünf Ex-Kanzler!) übrigens an den Ort eines ihrer größten Triumphe zurück - nach Maria Taferl.