Aus aktuellem Anlass: Erstaunliche Comebacks und das Risiko, jemanden vom Pferd zu stürzen.

Hastings, 1066. In einer der berühmtesten Schlachten der Weltgeschichte kämpfen Normannen und Angelsachsen um die Herrschaft in England. Am Beginn steht es gut für die Angelsachsen. Einem von ihnen gelingt es sogar, dem Normannen-Herrscher Wilhelm das Pferd unter dem königlichen ...