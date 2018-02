Angesichts des österreichischen Ganzjahresfaschings kommt die Feststellung jetzt vielleicht überraschend: Es ist Fastenzeit. Fasten bedeutet, dass man das, was man am liebsten isst, 40 Tage lang nicht zu sich nimmt. Gemeinhin ist damit Fleischfasten gemeint. Neuerdings gibt es aber auch die etwas merkwürdigen Spielarten Handyfasten, Autofasten und "fasten your seatbelts".