Tirol und Bayern, das ist eine Frage des Maßhaltens

Was der gegenwärtige Grenzstreit zwischen den Deutschen und Österreichern mit Kreisky und Krügln zu tun hat.

Bayern gegen Tirol, das ist Brutalität! Das war schon anno 1809 am Bergisel so und das ist auch jetzt im Grenzstreit so. Die Wortmeldungen hüben und drüben sind nicht gerade fein, wobei wir Österreicher aber niemals so weit gehen würden wie Preußenkönig Friedrich II., der gesagt haben soll: "Bayern ist ein von Tieren bewohntes Paradies."

Also wirklich. Wir Österreicher führen da eine feinere Klinge, mit der wir elegant in den Wunden des Gegenübers stochern. So bezeichnete der Wiener ...