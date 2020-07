Corona lässt im Tourismus den Merkantilismus wieder aufleben. Aber warum nur im Tourismus?

Ob er in Coronazeiten wie diesen einen Urlaub im Ausland empfehlen könne, hat man Innenminister Karl Nehammer am Wochenende gefragt. Nein, antwortete er, sondern er würde dringend dazu raten, in Österreich Urlaub zu machen, denn der Fremdenverkehr brauche derzeit jeden ...