Die wahren Schlachten der Gegenwart werden um Rollen perforierten Weichpapiers geschlagen.



Purgertorium SN

Mit dem Einkauf-Streitwagen zogen wir am Freitag in die Schlacht, zu allem entschlossen und im Gesicht den Langemarck-Blick. Langemarck-Blick? Das war jene steinerne Miene, mit der die jungen Soldaten 1914 beim gleichnamigen Ort in Flandern ins Verderben zogen. Für Gott, ...