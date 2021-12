VDB 300i - Der Automat für Ihre Angelobung

Handarbeit gut und schön. Aber wie lange soll der Bundespräsident noch am Fließband arbeiten?

"Und wie sind Ihre Perspektiven für die Zeit nach der Kanzlerschaft?", wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen den neuen Kanzler am Montag bei der Angelobung gefragt haben. "Keine Ahnung", wird Karl Nehammer höflich geantwortet haben, "für den Februar habe ich noch gar keine Pläne."

So persönlich-individuell werden Angelobungen in der Hofburg derzeit noch gestaltet. Fragt sich nur, wie lange noch. Denn vor lauter Angelobereien kommt der Bundespräsident ja zu keiner vernünftigen Arbeit mehr. In seiner Umgebung wird daher ...