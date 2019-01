Von Schwertern und Stutzen

Anlässlich der jüngsten Brexit-Abstimmung (der wievielten eigentlich?) erschienen etliche Berichte über die Besonderheiten des Londoner Parlaments. Einem war zu entnehmen, dass Regierungs- und Oppositionsseite im britischen Unterhaus exakt 3,96 Meter voneinander getrennt seien, was genau zwei Schwertlängen entspreche.

Daraus lernt man, dass englische Schwerter eine Länge von 1,98 Metern aufweisen, also mindestens so endlos sind wie die Brexit-Debatte. In Österreich würde man das Bihänder nennen. Nur zur Erinnerung: Das ist jene längliche Schwertart, wegen der Christian Kern die Politik verlassen hat.