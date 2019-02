Was man in deutschen Kochsendungen lernt und warum Vertrauen gefährlich ist.

Was gibt es wie Sand am Meer und Misstrauensanträge gegen Herbert Kickl? Richtig: Kochsendungen im Fernsehen. Seit den Zeiten, als der legendäre Helmuth Misak seine Wiener Schnitzel in die Pfanne haute, haben sich diese Sendungen aber mächtig weiterentwickelt. Sie heißen heute Kochschoohs.