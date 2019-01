Auch wenn es dem Finanzminister so passen könnte: Salzburg darf nicht Sizilien werden!

Der verehrte Redaktionskamerad Kritikrax hat in der vergangenen Woche den Wunsch geäußert, bei der Steuerreform mögen die Geldscheine so zahlreich vom Himmel fallen wie derzeit die Schneeflocken. Da kann man dem krächzenden Kollegen in keiner Weise widersprechen. Obwohl: Die Verquickung von Schnee und Steuerfragen ist nicht unheikel, wie ein Beispiel aus Sizilien zeigt.