Warum Minister immer zu spät kommen

Heute soll eine Frage erörtert werden, die außer Journalisten garantiert niemanden interessiert. Nämlich: Warum beginnen Pressekonferenzen von Ministern immer mit Verspätung?

Für Nichtjournalisten, die jetzt noch weiterlesen, muss eingangs vielleicht erklärt werden, was eine Pressekonferenz ist. Das ist, wenn sich mehrere Journalisten (also zumindest zwei) zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einfinden, um sich von einem Minister oder sonst wie wichtigen Menschen beauskunften zu lassen.