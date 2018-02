Wir leben im Zeitalter der "Shitstorms". Das produziert Amtsträger in Stromlinienform.

Im Gedenkjahr 2018 wird auch an die Säulenheiligen der Republiksgeschichte erinnert werden: an Leopold Figl, an Julius Raab und an Bruno Kreisky. Was unterscheidet diese Größen eigentlich von der heutigen Politikergeneration? Vieles. Aber ein Unterschied ist besonders markant und aufschlussreich: Über heutige Politiker gibt es kaum Anekdoten.