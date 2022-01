Was uns Joseph Haydn über Corona verrät

Und welchen kleinen Kollateralnutzen die Pandemie im heimischen Kulturbetrieb hatte.

Der in der Vorwoche verstorbene Schauspieler Ernst Stankovski war auch ein wirklich lustiger Kabarettist. Unvergessen ist zum Beispiel folgender Fernsehauftritt aus dem Jahr 1982:

Stankovski, elegant im Smoking, betritt einen abgedunkelten Raum, in dem mit einem Fauteuil und einem Tisch mit brennenden Kerzen alles für eine gediegene Dichterlesung bereitsteht. Stankovski nimmt Platz, schlägt ein in Leder gebundenes Buch auf und hebt mit sonorer Stimme vorzutragen an:

"Whoa, Sonntag. Ich mag Sonntag. Schon die ganze Woche, da ...