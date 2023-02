In Zeiten wie diesen ist nichts mehr sicher. Nicht einmal die Jahreszahl. Gut, man schreibt offiziell das Jahr 2023. Nach dem jüdischen Kalender leben wir aber bereits im Jahr 5783. Für die Vereinigten in Tamsweg wiederum ist heuer das Jahr 286, weil sie vom Zeitpunkt ihrer Gründung 1737 an rechnen.

Hingegen beginnt die Zeitrechnung des wahren Deutschnationalen im Jahr 113 v. Chr., weil damals die Germanen in der Schlacht von Noreia erstmals die Römer besiegten. Zu Ehren dieses ...