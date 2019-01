Zur Einstimmung auf die anstehende EU-Wahl: Wahlkampagnen mit und ohne Feuer.

Gut, es sind noch 100 Tage bis zur Intensivphase des EU-Wahlkampfs, aber man sollte sich doch rechtzeitig dafür wappnen, was da kommt: glühende Europäer, Schildlausjoghurts, Karas gegen Vilimsky - das ganze Programm. Experten rechnen mit einem Kampf der Kräfte des Lichts gegen die Mächte der Finsternis. Also eh so wie immer.