Zum Behufe des Reiterstandbilds

Eines der erstaunlichsten Fotos der 2010er-Jahre wurde soeben in München geknipst: Herbert Kickl hoch zu Ross!

Bei einer Reise in die bayerische Hauptstadt besuchte der Innenminister die dortige berittene Polizei, um für seinen Plan zu werben, derlei auch in Österreich auf die Hufe zu stellen. Bei der Stallvisite schwang sich Kickl in den Sattel eines bayerischen Polizeipferdes. Oder wie die Austria Presse Agentur es formulierte: "Der Minister scheute auch nicht davor zurück, selbst auf einem Pferd Platz zu nehmen." In München scheinen also normalerweise die Reiter zu scheuen, nicht die Pferde.