Aktuelle Nothelfer und Stoßgebete

Bei manchen Themen scheint nur mehr die Anrufung höherer Instanzen zu helfen.

Gnädiger St. Staudian,

schenk uns für den Verkehr an Plan,

weil, wenn's noch lang so weitergeht,

am End' das halbe Land stillsteht.

Er-hö-hö-hö-hö-höre uns!

Oh du Heil'ge Hospitalis,

mach allen klar, dass nicht egal is,

wie's den Pflegekräften geht,

weil die sind eh schon dünn gesät.

Er-hö-hö-hö-hö-höre uns!

Heil'ger Investl von Chalet,

beschütz das Grünland vor dem Schmäh

von Pseudobauern mit Millionen

und Grundverkehrt-Kommissionen.

Er-hö-hö-hö-hö-höre uns!

Oh du Heilige Hostelle, zeig dem Tourismus jene ...