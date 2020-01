Wieso man Klempner jetzt so nennen darf und warum das nicht nur lustig ist.

Als ich neulich las, dass bei uns jetzt ein Meisterbrief dem akademischen Titel Bachelor gleichgestellt wird, dachte ich mir im ersten Augenblick, das ist eine Steilvorlage, um die österreichische Titelmanie ein wenig auf die Schaufel zu nehmen. Davon ist aber nur die Überschrift geblieben, denn eigentlich steckt da einiges an wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Brisanz dahinter.

Zum einen leidet unser Arbeitsmarkt an einem eklatanten Fachkräftemangel, der von einem Akademikerüberschuss in manchen Bereichen kontrastiert wird. Und wenn dieser Titelvergleich dazu beiträgt, dass mehr vife, junge Menschen sich für eine Lehre mit anschließender Weiterbildung und Zusatzqualifikation entscheiden, ist das zweifellos positiv. Dass dazu entsprechende Bildungsmöglichkeiten und Schnittstellen geschaffen oder ausgebaut werden müssen, ist auch klar.

Zum anderen verlaufen die Bruchlinien unserer Gesellschaft, die momentan - von manchen Kräften durchaus beabsichtigt - wieder tiefer werden, ziemlich genau entlang dieser von vielen gegenseitigen Vorurteilen markierten Linie zwischen "Studierten" und "Hacklern".

Durch unser Schulsystem werden Kinder viel zu früh in eine dieser Bahnen geschubst, was die Entfremdung noch verstärkt und nebenbei auch sehr viel Potenzial vergeudet. Je durchlässiger diese Grenze wird, je besser die Chancen sind, durch Qualifikation auf- und umzusteigen, desto leichter lassen sich Fehlentwicklungen korrigieren und Gräben zuschütten. Und wenn der "Bätschäler of Installation" dazu beiträgt, ist er mir willkommen. Aber ganz unter uns: Auf meiner persönlichen Skala war ein Meisterbrief bisher eigentlich sogar ein wenig höher angesiedelt als ein Bachelortitel.