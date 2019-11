Brauchen wir noch mehr Kramperl?

Nicht unbedingt, aber ihr Einsatzzeitraum und ihr Kompetenzbereich gehören erweitert. Ein paar Ideen dazu.

Viele kritisieren, dass die Kramperl neuerdings immer früher durch die Gegend laufen. Neulich hat ein Oberkramperl erläutert, warum den armen Schreckgestalten gar keine andere Wahl bleibe. Er sagte, dass so ein modernes Kramperl-Outfit mit Larve, Fell und allen anderen Accessoires heute einfach zu teuer sei, um es sich nur für ein paar Tage zuerst zu- und dann an- und gleich wieder abzulegen. Außerdem seien mittlerweile so viele Kramperl unterwegs, dass sie sich unweigerlich mit den Hörndln verhakten, wenn sie alle gleichzeitig zu den traditionellen Terminen in voller Horrorpanier durch die zum "Highway to Hell" umfunktionierten Dorfgässchen stürmten.

Das leuchtet ein und wirft die Frage auf, ob man diesen eindrucksvollen Gestalten nicht das ganze Jahr über Aufgaben überantworten sollte. Man könnte sie als Spezialeinheit am Rudolfskai einsetzen, wenn wieder ein paar bis zum Rand abgefüllte Milchbubis Flaschen durch die Gegend werfen und die Polizei dermaßen deeskaliert, dass einem unweigerlich die Schildkrötenformation römischer Legionäre kurz vor dem Ansturm des wütenden Obelix in den Sinn kommt. Stattdessen: Aufmarsch der Kramperl, rein in den Korb und Abtransport heim zur Mutti.

Sinnvoll und vor allem kostensparend wäre es auch, wenn bei Postenbesetzungen in staatsnahen Institutionen auch immer ein Kramperl dabei wäre, der die Rute ins Fester stellt oder damit notfalls auch auf allzu dreiste Finger klopft, wenn wieder einmal höchst unqualifizierte Parteifreunderl in gut dotierte Schlüsselpositionen geschachert werden sollen.

Das sind jetzt nur zwei aktuelle Beispiele, Ihnen fallen da sicher noch viele andere ein, wenn Sie ein wenig nachdenken.