Wir sollten die Schutzmasken denen überlassen, die an den Brennpunkten arbeiten.

Ich finde die Verpflichtung zum Tragen von Masken in Situationen, in denen man anderen nahe kommt, gut und lange überfällig. Aber natürlich ist mittlerweile das totale Gerangel am Weltmarkt ausgebrochen, nationale Egoismen und die sich in Notsituationen ins Perverse verkehrenden ...