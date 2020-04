Das pandemische Vergrößerungsglas

Momentan werden Charaktereigenschaften viel deutlich sichtbarer.

Im Großen sieht man jetzt, wie Populisten re(a)gieren, wenn komplexe Probleme zu bewältigen sind: Sie werden zuerst völlig chaotisch und setzen dann - viel zu spät - jene Maßnahmen um, die sie kurz zuvor noch verhöhnt haben; oder sie schaffen eiskalt die Demokratie ab. Auch bekannte Unternehmer entblößen sich, indem sie gleichzeitig Dividenden an Aktionäre ausschütten und Unterstützung vom Staat fordern.

Im Kleinen demaskieren sich manche ebenfalls ganz gewaltig. Von Coronapartys und Rudelspaziergängen brauchen wir gar nicht reden, auch durch Geschäftemacherei mit Schutzmasken, Antiseptika oder allerlei angeblich wirksamen Mitteln zu teils horrend übersteigerten Preisen ziehen einige blank. Und zu gebrauchten Latexhandschuhen in abgestellten Einkaufswagen fällt mir eigentlich nur ein Wort ein, das mit ganz großem A beginnt.

Manche glauben jetzt, sie wären kritische Menschen, wenn sie ungeprüft die abstrusesten Theorien von angeblichen "Experten" und damit Angst verbreiten. Wenn das dann mitunter auch Menschen in durchaus verantwortungsvollen Positionen sind, denke ich mir schon meinen Teil.

Und jetzt, wo wir selbst von unseren Lieben getrennt sind, können wir mit einem Minimum an Empathie auch verstehen, warum Flüchtlingen die Handys so wichtig sind, für die sie immer gescholten werden, oder?

Deutlich wird aber auch, dass die Mehrheit quer durch dieses Land in vielen Bereichen Zusammenhalt beweist und solidarisch denkt. Genau das sollten wir in die Zeit nach Corona mitnehmen. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und munter, seien Sie lebensfroh, aber nicht egoistisch, kritisch, aber nicht paranoid!