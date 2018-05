Der gute böse Wolf

Beim Schreiben dieser Kolumne ist noch nicht endgültig erwiesen, ob es sich bei dem Tier, das im Pongau zahlreiche Schafe gerissen hat, um einen Wolf handelt. So oder so: In der öffentlichen Auseinandersetzung zu diesem Thema hat er schon tiefe Spuren und Gräben hinterlassen.

Die einen stilisieren ihn zum blutrünstigen Monster hoch, das (Originalton eines Bauernfunktionärs) "Schafe ermordet", und benutzen die Vorfälle gezielt und wirkungsvoll als Argument, Wölfe pauschal zum Abschuss freizugeben. Von anderen wird er verklärt und fast heiliggesprochen und wer nicht damit einverstanden ist, dass er so weitermachen kann wie bisher, wird in gewissen Foren ebenfalls wortwörtlich zum potentiellen "Mörder" gestempelt. Wirkliche Diskussion gibt es so gut wie keine, beide Gruppen köcheln im eigenen Saft und schaukeln sich nach dem neuen Credo "wer lauter schreit, hat die besseren Argumente" immer weiter auf.

Ich finde, dieses einzelne Tier gehört gesondert betrachtet, und wenn es weiterhin in unmittelbarer Siedlungsnähe bleibt, sollte man auch ganz unromantisch über einen Abschuss nachdenken dürfen. Ansonsten sollte einmal von neutraler Seite erhoben werden, welcher Prozentanteil von Verlusten in der Nutztierhaltung pro Jahr eigentlich Wölfen zuzuschreiben ist, dann kann man sachlich weiter argumentieren und Lösungen suchen.

Aber genau dieses Argumentieren mit Fakten, um zu Kompromissen und Lösungen zu kommen, scheint uns gerade verloren zu gehen - von der großen Politik bis zu lokalen Themen heulen Alphatiere auf und die jeweiligen Rudel heulen (oder besser wohl: blöken) blind und blauäugig alles nach. Und wer des Menschen wahrer Wolf ist, sagt uns ja das Sprichwort.