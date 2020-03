Ein Virus für die Gemeinschaft

Wir leben momentan in einer absoluten Ausnahmesituation. Beunruhigende Fakten gibt es genug, ich möchte aber hier der Frage nachgehen, ob den Geschehnissen nicht auch positive Aspekte abzugewinnen sind.

Erst einmal ist festzustellen, dass unsere Republik offensichtlich eine schwere Krise bewältigen kann, ohne gleich auseinanderzudriften. Unser oft gescholtenes Gesundheitssystem ist ein Segen und die Politik, egal ob Regierung, Opposition oder Interessenvertretungen, arbeitet - mit wenigen, selbstentlarvenden Ausnahmen - über Parteigrenzen hinweg zusammen, um die Folgen möglichst gering zu halten. Dabei kommt ein Wort wieder in Mode, das durch die grassierende Egomanie der letzten Jahrzehnte fast vergessen und verpönt war: Solidarität! Denn dieser winzige Erreger ist nur zu besiegen, wenn möglichst viele an einem Strang ziehen und möglichst wenige ihren Egoismus ausleben, den sie für Freiheit halten. Und wir merken auch, wie wichtig der Zusammenhalt in kleinen Einheiten wie Nachbarschaften und Gemeinden ist - quer durch das Land gibt es viele Beispiele, wie dort Solidarität gelebt wird. Vielleicht können wir einiges - wünschenswert wäre vieles - davon in unser wahrscheinlich ziemlich verändertes Leben nach Covid-19 mitnehmen.

Und zwei Dinge am Schluss: Ja, man darf über Corona Witze machen, die bewirken Stressabbau und Entspannung, was gut für die Abwehrkräfte ist. Und ja, man soll und muss trotz aller Solidarität kritisch bleiben und Vorgänge hinterfragen, denn wir verzichten in einer Ausnahmesituation vorübergehend auf einige Freiheitsrechte, die Demokratie ausgesetzt oder relativiert haben wir aber mitnichten.