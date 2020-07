Wer Billigfleisch kauft, dem sollte klar sein, was alles passiert, bis es im Regal ist.

Wir leben in einem Marktsystem, in dem vor allem der Preis zählt, was in der Fleischproduktion eine Kette von Grauslichkeiten bedingt. In Übersee werden indigene Völker vertrieben, damit Agro-Konzerne Regenwald abholzen und Soja anbauen können.

Das erfolgt in ...