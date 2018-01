Hohe Wellen am Prebersee

Dass sich Dietrich Mateschitz im Naturjuwel eingekauft hat, ist nur ein Nebenaspekt.

Der idyllisch im Grenzgebiet zwischen Salzburg und der Steiermark gelegene Prebersee ist ein kleiner, hochalpiner Moorsee, der vor allem durch das Preberschießen bekannt ist. Der See und die Almböden ringsum sind aber auch Naherholungsgebiet und Ausgangspunkt für Wanderungen, Langlaufloipen und Schitouren. Seit letzte Woche bekannt wurde, dass Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz das seit Jahrzehnten leerstehende Hotel Funcke gekauft hat, ist die Aufregung groß.

Die einen sprechen von einer Chance für das Gebiet, da Mateschitz schon ähnliche Projekte verwirklicht hat, die anderen sprechen vom Beginn einer "touristischen Verwertung", die die Gemeinde schon vor einem Jahr durch den Bau eines kilometerlangen Abwasserkanals bis ins Tal vorbereitet hat. Auch von einem - unabhängig von Mateschitz - geplanten Chalet-Dorf ist die Rede.

Was zutrifft, kann ich nicht beurteilen, ich finde aber, dass das sensible Gebiet schon jetzt, nach dem großzügigen Ausbau der direkt am See gelegenen Ludlalm mehr denn je - vor allem verkehrstechnisch - überstrapaziert wird. An schönen Tagen ist nicht nur der ohnehin schon groß dimensionierte Parkplatz voll, sondern auch die Straße kilometerweit mit Pkw zugeparkt. Deshalb gehört zuallererst ein dem Gebiet entsprechendes Verkehrskonzept mit bedarfsorientierter Zufahrtsbeschränkung und Bustransfer entwickelt und beschlossen. Damit wäre auch eine - von der Gemeinde ohnehin vehement dementierte - massentouristische Nutzung weitgehend ausgeschlossen. Denn es wäre unendlich schade, wenn auch noch dieses kleine, unverwechselbare Naturjuwel zum touristischen Allerwelts-Eventhügel verkommen würde - mit oder ohne Beteiligung des Red-Bull-Besitzers.