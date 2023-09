Im gastronomischen Bermudadreieck

Ein exemplarischer Blick in die Gegenwart und Zukunft vieler ländlicher Dorfkerne.

Ein idyllisches Dorf mit 3000 Einwohnern im Nordosten Österreichs. Es liegt malerisch auf einem Hügel und wenn die Sonne tief steht, projiziert sie den Dorfkern samt gotischer Pfarrkirche als Silhouette auf den Gegenhang. Eingebettet ist der Ort in viel unberührte Natur, viele Rad- und Wanderwege führen durch ausgedehnte Wälder mit imposanten Granitformationen und Wackelsteinen. Am Abend im Gastgarten am Marktplatz fällt auf, dass viele Häuser im Zentrum zwar restauriert, aber offensichtlich unbewohnt sind, auch mehrere Gasthäuser sind geschlossen.

Im letzten seiner Art, das als Familienbetrieb teilweise im Nebenerwerb geführt wird, sagen uns die Einheimischen, dass die Alten wegsterben und die Jungen lieber außerhalb bauen. Auch dass die Vereine nun alle Vereinsheime betreiben und nach Trainings oder Proben nicht mehr ins Zentrum kommen, trägt seinen Teil bei. Den ehemaligen Kirchenwirt hat ein Investor gekauft und zu einem schicken, hochklassigen Wellnesshotel umgebaut. Das Projekt läuft allerdings nicht so gut wie gedacht und leidet an Personalmangel, deshalb wurde kürzlich das Konzept geändert und es wird nur mehr für Hotelgäste gekocht, Einheimische müssen draußen bleiben. Sehr gut zu laufen scheint der Kebab- und Pizza-Laden von zwei Kurden gegenüber.

Dort wird mit minimalem logistischen Aufwand - die Getränke kommen alle in Flaschen aus dem Kühlschrank - gearbeitet, aber die Pizza aus dem Steinofen ist gut und mittlerweile holen sich nicht nur mehr die Jungen nach der Arbeit sackerlweise Speisen ab. Die Wirtin vom traditionellen Gasthaus sagt, für sie ist das okay, denn ohne den Laden würde es an ihren drei Schließtagen im Ort gar nichts mehr zu essen geben.