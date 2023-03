Wenn ausufernde Bürokratie die eigentliche Arbeit behindert, stimmt etwas nicht.

Als neulich in einem Leserbrief beklagt wurde, dass in der Pflege mittlerweile die Dokumentation wichtiger sei als die tatsächliche Arbeit am Menschen, kam mir mein alter Beruf in den Sinn. Ich war, bevor ich vor zwölf Jahren den Weg in die selbstständige Künstlerei wählte, 25 Jahre lang - bis zum letzten Tag mit Freude - Hauptschullehrer.

In den ersten fünfzehn Jahren hatten wir ziemlich freie Hand, wenn es um den Unterricht ging. Unsere Chefs waren froh, wenn jemand ...