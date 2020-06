Wie dem illegalen Treiben junger Menschen jahrzehntelang zugeschaut wurde.



Querschläger SN

Als Landei hinter den sieben Bergen kennt man Kinder- und Jugendkriminalität nur aus den Medien. Was bei uns in diesem Bereich passiert, hat meistens mit Alkohol, Mopeds und Autos zu tun und fällt landläufig eher in die Kategorien Folklore und ...