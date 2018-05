Kaiser Sascha, Kronprinz Basti & Graf Bumsti

Auch wir brauchen wieder den alles überstrahlenden Glanz der Monarchie.

Krawuzikapuzi, die Designervermählung derer von Windsor ist mit Pomp und Granaten in die nach Märchen-Obertanen dürstenden Herzen der globalen Dorfbewohner gefahren. Das semihochwohlgeborene Pärchen wurde sogar von jenen ins hohle Pumporgan geschlossen, die sonst selten ein gutes Haar an irgendetwas lassen, vor allem nicht an Menschen, die quasi vom Staat leben, ohne viel dafür tun zu müssen. Aber eine Überdosis Glanz und Gloria überstrahlt scheinbar alle Ressentiments.

Vielleicht sollten wir auch wieder die Monarchie einführen, um unseren Amts- und Würdenträgern mehr Strahlkraft und Akzeptanz angedeihen zu lassen. Keine Erbmonarchie, sondern eine, in der die regierenden Politiker automatisch zu Monarchen und Adeligen ernannt werden, mit allen Titeln und Insignien. Residieren könnten sie - in adäquate Retro-Uniformen gekleidet - in standesgemäßen Immobilien, die bei uns ohnehin zuhauf herumstehen. Kaiser Sascha I. (der Qualmende) würde dann in Schönbrunn mehr re- als präsentieren und tourismusfördernd per Kutsche in die Sommerfrische nach Bad Ischl reisen, Kronprinz Basti würde altklug die Staatsgeschicke lenken, unterstützt von seinem treu ergebenen und vom Volksmund liebevoll Graf Bumsti genannten Staatskanzler. Heer und Polizei könnten wieder zur K&K-Armee (sprich: Kickl & Kunasek) werden, mit Schwerpunkt Ulanen und Dragoner, und die gesamte Hofberichterstattung könnte unter dem Titel "Die Krone von Österreich" fusioniert werden. Für Opposition (und auch für Frauen) wäre in diesem System natürlich wenig Platz, also würde sich auch diesbezüglich nicht wirklich viel ändern. Aber was bedeutet das schon gegen eine tränendrüsenzerquetschende Prinzenhochzeit im Stephansdom?