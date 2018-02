Kurier der Kaiserin reloaded

Wenn blauer Dunst aus den Servern qualmt, braucht es originelle Lösungen.

Alle, die Anfang der Siebziger schon des Fernsehens mächtig waren, werden sich an ihn erinnern: Leutnant von Rotteck, der Kurier der Kaiserin, ein untadeliger Blaublüter, der in den Zeiten des Siebenjährigen Krieges seiner Herrscherin Kaiserin Maria Theresia zu Diensten stand, und dem kein Weg zu weit, keine Mühe zu groß und keine Aktion zu waghalsig war, um die Depeschen seiner Majestät verlässlich durch halb Europa zu schleusen. Von ihm hing nicht nur einmal das Wohl und Wehe der Monarchie ab, und er enttäuschte seine Auftraggeberin niemals, sondern erfüllte, gemeinsam mit seinem treuen und listigen Offiziersburschen Padua, jeden auch noch so aussichtslosen Auftrag.

An ihn wird wohl Minister Kickl, der ja, wie wir alle wissen, auch ein glühender Verehrer der berittenen Polizei ist, und sich zum Behufe der Eigeninszenierung durchaus auch einmal selbst medienwirksam in den Sattel eines Blaulichtgauls hieven lässt, gedacht haben, als der blaue Dunst des Nichtraucherschutz-Volksbegehrens nicht nur die Einstellung seiner eigenen Partei zur direkten Demokratie urplötzlich ins Gegenteil verkehrte, sondern auch die Server des Innenministeriums zum Qualmen brachte.

Denn es wird, wie es aus Insiderkreisen verlautet, im Innenministerium schon bald gewaltige Umbrüche geben. Statt der fehleranfälligen elektronischen Datenübermittlung werden auf Ministerweisung schon demnächst wieder berittene Boten über das Land preschen und als Sondereinheit "Blaue Blitzdragoner" vor allem bei unangenehmen Volksbegehren die Anliegen der Bürger sicher ins Ministerium befördern.

Die Planstelle des Dieners wird in Zukunft allerdings unter dem Amtstitel Offiziersburschenschafter laufen.