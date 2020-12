Mit "Tret & Wed" zurück in die Zukunft

Ein neuer Trend könnte das Skifahren revolutionieren und wieder zum Schifahren machen.

Nun steht also fest, dass ein Großteil der heimischen Lifte zu Weihnachten in Betrieb gehen wird. Wenn Sie aber keine Lust haben, sich in Zeiten wie diesen in eine Gondel zu setzen und trotzdem dem Nationalsport frönen wollen, könnten Sie Pionier einer völlig neuen Art des Schifahrens (früher: Skifahrens) werden. In Amerika macht gerade "Tret & Wed", die momentan trendigste Form dieses Sports, Furore. "Tretling and Wedling", wie man es auch nennt, wird in zwei verschiedenen Disziplinen oder Schritten ausgeführt. ...