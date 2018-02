Politischer Aschermittwoch

Der Fasching ist vorbei und es wird langsam Zeit für die Demaskierung.

Bisher hat zum politischen Aschermittwoch immer H. C. Strache feste auf die jeweilige Regierung draufgehauen. Was ist aber nun mit jener, an der er selbst beteiligt ist?

Na ja, statt wirklich gestaltender Politik bietet sie bisher vor allem Showeffekte. Man gibt sich nach wie vor frisch verliebt, der Kanzler lächelt staatstragend und der Vize scheint die Kreidevorräte für Jahre im Voraus gefressen zu haben. Und das wird bis nach den Landtagswahlen und dem EU-Vorsitz auch so bleiben. Für die türkise Wählerschaft hat man ein wenig Umverteilung von ganz unten nach oben betrieben, und damit die blauen Wähler dieses Eigentor brav abnicken, verabreicht man ihnen ein paar Placebos wie Tempo 140, Sistierung des Rauchverbots und ein restriktiveres Asylrecht samt Abschiebung von gut integrierten Lehrlingen und Familien. Zum Nachtisch gibt es noch, von unserer Salzburger Staatssekretärin eiskalt serviert, den rechtspopulistischen Uraltschmäh der Strafverschärfung bei Sexualdelikten, den alle Experten - auch die Opferschutzverbände - für wirkungslos halten, der aber als Ablenkung nach wie vor bestens funktioniert. Also eh alles gar nicht so arg wie befürchtet?

Mitnichten, denn gleichzeitig bringt die FPÖ - von der ÖVP geduldet - offensiv ihre Leute in Stellung. Und damit meine ich nicht dreisten Postenschacher wie bei den ÖBB, sondern die strategische Positionierung von Parteigängern und Mitgliedern zweifelhafter Organisationen des äußeren rechten Randes in den sensibelsten Bereichen des Staates wie Verteidigungs- und Innenministerium, Universitätsräten, Verfassungsgerichtshof und Geheimdiensten. Denn die werden alle bleiben und weiter werken, wenn diese Regierung längst passé ist.