Senior Dispatch Services Facilitator & Co

Was mich an der Flut von Anglizismen in der Berufswelt am meisten stört.

Die Tochter einer Bekannten hat unlängst einen neuen Posten als Executive Assistant im Back Office angetreten. Das klingt ziemlich eindrucksvoll, eigentlich hat sie aber den gleichen Beruf wie ihre Mutter, man nannte das früher ganz einfach Sekretärin. Das war auch kein deutsches Wort, sondern ein lateinisches (von secretus - geheim), das über das französische Secrétaire zu uns kam, aber das waren wir halt schon gewohnt. Die Segnungen der Globalisierung haben uns viele neue, tolle Berufsbezeichnungen beschert, und da ...