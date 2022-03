Ein 30 Jahre alter Liedtext, der leider niemals seine Aktualität zu verlieren scheint.

Und wieder einmal wird unter dem Vorwand einer Nation, Religion oder Ideologie ein Land in Schutt und Asche gelegt. Und wieder einmal sind die Kinder am schlimmsten betroffen, weil sie gar nicht erfassen können, was mit ihrer Welt geschehen ist. Der folgende Text wurde in den 1990ern für einen zehnjährigen Buben aus Bosnien geschrieben, der von seinen Eltern alleine durch das Kriegsgebiet zu Verwandten ins Ausland geschickt wurde und so plötzlich vor einer Schule im Pongau stand. Er sprach kein ...