Hui-di e å, jå de hei-jå . . .

Fia ålle, de wås hiatzt fia ånd're då san,

Gånz egal auf welch'n Platz des is,

Im Krånknhaus, im Supermårkt

Oda ånderst wo -

Singa ma des!



Fia ålle, de wås hiatzt an ånd're denk'n

Und Åbstånd hålt'n, weil es is gånz g'wiss,

Dass dummer Egoismus

Glått wem's Leb'n kost'n könnt -

Singa ma des!



Und ålle, de wås in de Staud'n hucknt

Und wås passiert, no für si nutz'n woll'n,

Ob wirtschaftlich, politisch



Oder nur aus Geltungsdrång -

Sollt da Teife hol'n!



Hui-di e å, jå de hei-jå . . .



Und wånn de gånze G'schicht' amål vabei is,

Hoff' i, mir danehman fia uns mit

Wer und wås echt wichtig is,

Wånn's gach um's Gånze geaht -

Und wås nid!



Und wånn de gånze G'schicht' amål vabei is,

Vagess' ma nid, wås mir hiatz deutlich spürn;

Dass ma, wånn ma nåchher

So wia vorher weita tan -

Am End valier'n!



Hui-di e å, jå de hei-jå . . .